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«Врио президента СССР» из Зеленограда грозит до десяти лет лишения свободы

4 ноября 2021, 07:01
Фото: pixabay
Сергею Тараскину, который называет себя «временно исполняющим обязанности президента СССР», грозит до десяти лет лишения свободы. Его судят в Москве.

Ранее, около десяти лет назад, стоматолог из Зеленограда решил, что юридически Советский Союз существует, однако им никто не управляет, поэтому именно он может временно возглавил государство, сообщают «Новые известия» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Постепенно у мужчины возросло число сторонников, а на его деятельность обратили внимание спецслужбы.

В результате в 2020 году на Тараскина было возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистской организации. Мужчина не признал правомочность суда, поскольку он, как и остальные органы, по мнению гражданина СССР, находятся в нелегитимном государстве. Тараскин два раза проходил психолого-психиатрическую экспертизу, однако оба раза врачи признавали его вменяемым. На данный момент он находится под домашним арестом. Ему грозит либо штраф, либо тюремное заключение.

Напомним, в июне стало известно, что «глава Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов после принудительного двухгодичного лечения вышел из психбольницы и возобновил оппозиционную деятельность.

«Глава Свердловской области» вышел из психбольницы после двух лет лечения
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#Суд#Москва#Экстремизм#Ссср#Общество
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