«Врио президента СССР» из Зеленограда грозит до десяти лет лишения свободы

В результате в 2020 году на Тараскина было возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистской организации. Мужчина не признал правомочность суда, поскольку он, как и остальные органы, по мнению гражданина СССР, находятся в нелегитимном государстве. Тараскин два раза проходил психолого-психиатрическую экспертизу, однако оба раза врачи признавали его вменяемым. На данный момент он находится под домашним арестом. Ему грозит либо штраф, либо тюремное заключение.