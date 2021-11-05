Бунтующие рестораны и автобусы по QR-кодам: фейки о COVID-19 в Свердловской области

4 ноября появилась информация, якобы два ресторана в Екатеринбурге — Italianpizza и Norra rök взбунтовались против новых правил и выдвинул свои порядки: на их территорию можно попасть и без QR-кода.
В Italianpizza администрация придерживалась мнения, что нельзя допускать дискриминацию посетителей. Также полагалось, что, вводя установленный режим посещения, администрация нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Например, статьи о превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан.
Ресторан Norra rök сделал похожее заявление о правилах пропускного режима и оповестил, что гости, якобы, сами решают, как именно сохранять свое здоровье, поэтому попасть в заведение можно в привычном режиме. Пользователи же инициативу не поддержали и принялись бурно негодовать под записью в Instagram-аккаунте ресторана.
Позже в правительстве Свердловской области опровергли появившиеся слухи. Там рассказали, что на руках имеются все необходимые документы от данных заведений, которые подтверждают соблюдение ресторанами необходимых требований.
5 ноября Карпинск потряс слух о том, что с 8 ноября на автовокзалах будут проверять наличие QR-кода о вакцинации. Об этом в разговоре с представителем СМИ заявил один из диспетчеров. По ее словам, билеты на междугородние автобусы начнут продаваться исключительно по QR-кодам, также коды будут проверяться в автобусах, курсирующих по городу. Связано это с неким распоряжением Роспотребнадзора.
Позже в Карпинском автовокзале опровергли слухи. Там пояснили, что информация оказалась перепутана, а в автобусы можно будет попасть, имея при себе лишь медицинскую маску.
Также, в связи с закономерным повышенным интересом к теме QR-кодов, свердловский оперштаб напомнил журналистам и уральцам об ответственности за распространение ложной информации о несоблюдении требований. Гражданам могут грозить штрафы до 100 тысяч рублей, а СМИ — до 500 тысяч.