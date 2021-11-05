Бунтующие рестораны и автобусы по QR-кодам: фейки о COVID-19 в Свердловской области

5 ноября Карпинск потряс слух о том, что с 8 ноября на автовокзалах будут проверять наличие QR-кода о вакцинации. Об этом в разговоре с представителем СМИ заявил один из диспетчеров. По ее словам, билеты на междугородние автобусы начнут продаваться исключительно по QR-кодам, также коды будут проверяться в автобусах, курсирующих по городу. Связано это с неким распоряжением Роспотребнадзора.