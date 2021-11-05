Очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

С 4 по 5 ноября в Екатеринбурге выявлено 215 случаев инфицирования, также диагноз подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Сухого Лога, Ревды, Каменска-Уральского и других муниципалитетов.
Общее число зафиксированных случаев превысило 161 тысячу пациентов. 927 человек находятся в тяжелом состоянии, 512 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По России за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 40,7 тысячи человек в 85 регионах страны. Таким образом, число заболевших COVID-19 превысило 8,71 миллиона случаев.
Всего с начала пандемии выздоровело 144,5 тысячи пациентов.
По стране всего насчитывается 7,5 миллиона излечившихся от инфекции, из них 28,6 тысячи выписано из медучреждений за последние сутки.
Число смертей от коронавируса в регионе достигло 7 623 случаев.
По России более 1,1 тысячи летальных исходов зарегистрировано с 4 по 5 ноября, всего за время пандемии коронавирус унес жизни 244,4 тысячи пациентов.