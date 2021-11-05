Продление нерабочих дней и автопробег с флагами. Итоги дня в Свердловской области

Вопрос о продлении нерабочих дней еще на неделю подняли в правительстве России. В Совете Федерации считают, что до 7 ноября во многих регионах страны не удастся снизить заболеваемость коронавирусом. Однако власти Свердловской области заявили, что пока не собираются вводить дополнительные выходные после праздничных дней. Все будет зависеть от объема вакцинации и роста заболеваемости. Стоит отметить, что введение «чистых зон» в регионе не особо повлияло на статистику по COVID-19, сегодня был зафиксирован очередной антирекорд — за сутки выявлено 738 случаев инфицирования.