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Свердловские власти не планируют продлевать нерабочие дни в регионе

5 ноября 2021, 09:33
Фото: 1MI
Власти Свердловской области пока не планируют продление нерабочих дней после 7 ноября. Все будет зависеть от объема вакцинации и роста заболеваемости COVID-19.

Несмотря на то, что в соседних регионах продлевают «коронавирусные» каникулы, в Свердловской области пока не рассматривается вопрос о дополнительных нерабочих днях, пишет Е1.

Так, например, в Челябинской области уже официально объявлено о продлении выходных до 13 ноября. При этом школьники, как и в Свердловской области, начнут учебу дистанционно.

Напомним, правительство России предложило продлить нерабочие дни как минимум на неделю. В Совете Федерации считают, что до 7 ноября во многих регионах страны ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

Нерабочие дни в России правительство предложило продлить еще на неделю
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