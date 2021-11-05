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Тагильчанка Майя Хромых выступит на Гран-При по фигурному катанию в Италии

5 ноября 2021, 07:00
Фото: страница Майи Хромых в Instagram
Уроженка Нижнего Тагила Майя хромых примет участие в Гран-При по фигурному катанию в Италии. Соревнования стартуют 5 ноября.

15-летняя фигуристка начинала карьеру в спортшколе «Спутник» Нижнего Тагила. Сейчас Майя Хромых занимается у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

На чемпионате России Майя по итогам сезона заняла пятое место и была включена в основной состав национальной сборной. Фигуристка не раз становилась призером разных соревнований, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, Майя Хромых стала победительницей на Budapest Trophy в Венгрии. Она исполнила два четверных прыжка и обошла по баллам действующую чемпионку мира Анну Щербакову.

Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии
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#Фигурное катание#Соревнования#Гран-при#Нижний Тагил#Спорт
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