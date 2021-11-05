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Posted 5 ноября 2021, 12:57

Published 5 ноября 2021, 12:57

Modified 19 июня 2022, 17:06

Updated 19 июня 2022, 17:06

Жителей Карпинска не пускают без QR-кода ездить на автобусах (фейк)

Жителей Карпинска не пускают без QR-кода ездить на автобусах (фейк)

5 ноября 2021, 12:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Наличие QR-кода о вакцинации от COVID-19 теперь проверяют на автовокзалах Карпинска. Без него жители не смогут приобрести билет. Также код будет проверяться в автобусах, курсирующих по городу.

По словам диспетчера автовокзала, билеты на междугородние автобусы продаются исключительно по QR-кодам. Это связано с распоряжением Роспотребнадзора. QR-коды также будут проверять во внутренних автобусах, пишет Ура.ру. Однако диспетчер не смогла объяснить, какое именно распоряжение пришло от Роспотребнадзора.

На руках этого распоряжения нет, все висит в автобусах,сказала диспетчер.

UPD: как стало известно, на автовокзале Карпинска опровергли данную информацию. Там заявили, что при себе у гражданина должна быть лишь медицинская маска.

Информация о проездах в автобусах Карпинска по QR-кодам оказалась фейком
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Напомним, екатеринбуржцы отказываются переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления об этом появились на подъездах дома на улице Металлургов.

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#Коронавирус#Здоровье#Автовокзал#Карпинск#Вакцинация
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