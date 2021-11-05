Жителей Карпинска не пускают без QR-кода ездить на автобусах (фейк)

Posted 5 ноября 2021, 12:57
Published 5 ноября 2021, 12:57
Modified 19 июня 2022, 17:06
Updated 19 июня 2022, 17:06
По словам диспетчера автовокзала, билеты на междугородние автобусы продаются исключительно по QR-кодам. Это связано с распоряжением Роспотребнадзора. QR-коды также будут проверять во внутренних автобусах, пишет Ура.ру. Однако диспетчер не смогла объяснить, какое именно распоряжение пришло от Роспотребнадзора.
На руках этого распоряжения нет, все висит в автобусах,сказала диспетчер.
UPD: как стало известно, на автовокзале Карпинска опровергли данную информацию. Там заявили, что при себе у гражданина должна быть лишь медицинская маска.
Напомним, екатеринбуржцы отказываются переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления об этом появились на подъездах дома на улице Металлургов.