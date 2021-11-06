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1,5 тысячи нарушений ковидных ограничений выявлено за неделю в Свердловской области

6 ноября 2021, 14:05
Фото: 1МI
С момента начала действия ограничений по коронавирусной инфекции с 30 октября выявлено 1,5 тысячи нарушений в Свердловской области и Екатеринбурге.

Больше всего нарушений фиксируется по масочному режиму и соблюдению допуска граждан в «чистые зоны», сообщили в оперштабе Свердловской области.

Из 1,5 тысяч составленных протоколов об административных правонарушениях, 400 пришлось на Екатеринбург. По введенным в регионе правилам посещения общественных мест, уральцы должны носить маски и пользоваться антивирусными средствами личной гигиены. Это касается магазинов, ТРЦ, общественного транспорта и так далее.

За нарушение правил на граждан и компании накладываются штрафы.

Напомним, QR-коды и положение о «чистых зонах» действуют в Свердловской области уже несколько дней. ТРЦ и другие общественные места, а также общественный транспорт проверяют специальные группы. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к новым условиям подготовилась медицина Нижнего Тагила.

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#Масочный режим#Екатеринбург#Нарушения#Ограничения#Свердловская область#QR-код#Коронавирус#Здоровье
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