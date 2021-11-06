1,5 тысячи нарушений ковидных ограничений выявлено за неделю в Свердловской области

Напомним, QR-коды и положение о «чистых зонах» действуют в Свердловской области уже несколько дней. ТРЦ и другие общественные места, а также общественный транспорт проверяют специальные группы. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к новым условиям подготовилась медицина Нижнего Тагила.