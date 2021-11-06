26-летний мужчина отрезал голову своей связанной беременной жене на Урале

26-летний таджик в Перми еще в феврале 2021 года связал свою 21-летнюю беременную жену и отрезал ей голову. На тот момент в семье уже было двое маленьких детей. 3 ноября состоялось первое слушание резонансного дела. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.