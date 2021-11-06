Депутат Молодежного парламента Мятович задержан за пьяную езду в Нижнем Тагиле

Задержание именно Мятовича за рулем автомобиля в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru не подтвердили. Однако сообщили, что во время проведения рейда «Безопасная дорога» был задержан 21-летний молодой человек.
Полицейским поступила информация о пьяном водителе, передвигающимся по улицам Нижнего Тагила на автомобиле «Шкода». Сотрудники ДПС заметили похожий авто и остановили его. За рулем находился водитель с явными признаками опьянения, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Также установлено, что задержанный водитель ранее не оплатил вовремя имеющиеся у него штрафы за нарушения ПДД, за неуплату суд отправил его на сутки под арест, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Оперативный комментарий от самого Антона Мятовича TagilCity.ru получить не удалось.
Напомним, молодой политик Антон Мятович выдвигался на прошедших выборах в ГД РФ от «Российской партии свободы и справедливости» по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу. Мятович также представляет Нижний Тагил в Молодежном парламенте Свердловской области, является помощником депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера.
Upd. Позднее в беседе с TagilCity.ru Антон Мятович заявил, что был трезв в момент остановки экипажем ГИБДД, а вброс информации в СМИ произошел из-за его жалобы в полицию на незаконные действия инспекторов.