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Маму с 4-летним сыном сбил на пешеходном переходе водитель автобуса в Екатеринбурге

6 ноября 2021, 07:26
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Водитель автобуса в Екатеринбурге, в котором ехали пассажиры, на пешеходном переходе сбил 33-летнюю маму с четырехлетним ребенком. Инцидент случился 5 ноября на улице Бардина.

Как стало известно, автобус ехал по маршруту № 76. В результате аварии пострадавшая женщина с ребенком доставлены в больницу. По ее словам, подойдя к переходу, женщина увидела, что с левой стороны едет автобус. Она решила, что водитель затормозит, поэтому начала движение, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местный отдел пропаганды ГИБДД.

Общественным транспортом управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Ранее он ни разу не привлекался за нарушения ПДД. Уралец пояснил, что увидел пешеходов издалека. Сам он ехал со скоростью 5-10 километров в час, но пересекать дорогу женщина с ребенком начали неожиданно. Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Напомним, 29 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении. В результате одна из пассажиров получила травму головы.

Пассажирка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Нижнем Тагиле
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#Екатеринбург#ДТП#Автобус#Новости УрФО#Происшествия
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