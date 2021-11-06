Маму с 4-летним сыном сбил на пешеходном переходе водитель автобуса в Екатеринбурге

Как стало известно, автобус ехал по маршруту № 76. В результате аварии пострадавшая женщина с ребенком доставлены в больницу. По ее словам, подойдя к переходу, женщина увидела, что с левой стороны едет автобус. Она решила, что водитель затормозит, поэтому начала движение, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местный отдел пропаганды ГИБДД.
Общественным транспортом управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Ранее он ни разу не привлекался за нарушения ПДД. Уралец пояснил, что увидел пешеходов издалека. Сам он ехал со скоростью 5-10 километров в час, но пересекать дорогу женщина с ребенком начали неожиданно. Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Напомним, 29 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении. В результате одна из пассажиров получила травму головы.