Небо затянуло дымом после мощного взрыва в Солнечном в Екатеринбурге

Источник отметил, что все случилось в цехе по обработке резины, в металлическом ангаре загорелись автомобильные покрышки. По предварительным данным, больше газовых баллонов внутри нет. Из-за взрыва ангар оказался частично разрушен. В момент взрыва на предприятии находилось три человека, которые самостоятельно эвакуировались. Обошлось без пострадавших.