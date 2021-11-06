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Небо затянуло дымом после мощного взрыва в Солнечном в Екатеринбурге

6 ноября 2021, 09:05
Фото: E1.RU
Взрыв прогрел около 13.20 в районе Солнечного в Екатеринбурге. Об этом сообщили местные жители. По их словам, плотный дым затянул небо, его видно из других районов города.

Предполагается, взрыв произошел в промзоне в УНЦ в районе Академика Вонсовского, 1. Сначала екатеринбуржцы увидели «гриб» огня, после чего начал идти густой черный дым. На место инцидента уже прибыли пожарные, однако огонь продолжает разрастаться.

Данные знакомого с ситуацией источника гласят, что ЧП произошло на предприятии — там взорвался газовый баллон. На данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, а пожару был присвоен уровень «1-Бис», сообщает Е1.

Источник отметил, что все случилось в цехе по обработке резины, в металлическом ангаре загорелись автомобильные покрышки. По предварительным данным, больше газовых баллонов внутри нет. Из-за взрыва ангар оказался частично разрушен. В момент взрыва на предприятии находилось три человека, которые самостоятельно эвакуировались. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 22 октября семь человек погибли при взрыве цеха на заводе по производству пороха в Рязанской области.

7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области
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#Предприятие#Екатеринбург#Дым#Солнечный#Взрыв#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
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