Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

Всего в стране с начала пандемии инфицировано коронавирусом 8 755 930 человек, вылечились за этот же период 7 535 172 пациента ковидных госпиталей. За сутки из больниц страны по выздоровлению выписаны 29 201 человек. Всего в клиниках России сейчас лечатся 1 907 084 человека.