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Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

6 ноября 2021, 13:27
Фото: 1МI
741 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Свердловской области за последние сутки. Информацию подтвердили в региональном оперштабе.

За время пандемии в Свердловской области заболели новой коронавирусной инфекцией 161 742 уральцев

В Екатеринбурге с 5 по 6 ноября заболевание коронавирусом подтверждено еще у 207 горожан. 939 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 506 лечатся в реанимационных отделениях. 483 человека на аппаратах ИВЛ. Количество больных в средней степени тяжести в области составляет 8 336 человек.

За сутки по выздоровлению из клиник Свердловской области выписаны 521 человек

Всего с начала пандемии в регионе вылечились 145 036 больных COVID-19, за последние сутки в больницах области скончалось 27 человек. Общее количество умерших на Урале составляет сейчас 7 650 свердловчан.

В России зафиксировано 41 335 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки

Всего в стране с начала пандемии инфицировано коронавирусом 8 755 930 человек, вылечились за этот же период 7 535 172 пациента ковидных госпиталей. За сутки из больниц страны по выздоровлению выписаны 29 201 человек. Всего в клиниках России сейчас лечатся 1 907 084 человека.

С начала пандемии коронавируса в стране скончались 245 635 человек

За сутки с 5 по 6 ноября в России умерли 1 188 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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