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Открывший стрельбу по зданию больницы мужчина написал явку с повинной в Асбесте

6 ноября 2021, 10:50
Фото: В.Н. Горелых
Мужчину, который подозревается в обстреле здания больницы и машины врачей, задержан в Асбесте. Это 39-летний местный житель. Инцидент произошел с 2 на 3 ноября.

На данный момент был проведен допрос уральца и проведена проверка его показаний на месте происшествия, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Планируется, что в скором времени решится вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому. Дома у него также был проведен обыск. Теперь устанавливается мотив преступления.

С целью определить личность подозреваемого, полицейские отработали 1,1 тысячи владельцев оружия 12 калибра, рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Отмечается, что мужчина сразу сознался в содеянном и написал явку с повинной. Ранее он уже имел судимость. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Напомним, ориентировки на розыск подозреваемого появились во всех отделах полиции Асбеста, больница работает в штатном режиме. Никто из людей при стрельбе не пострадал.

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#СК РФ#Стрельба#Асбест#Больница#Валерий Горелых#Общество
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