Открывший стрельбу по зданию больницы мужчина написал явку с повинной в Асбесте

На данный момент был проведен допрос уральца и проведена проверка его показаний на месте происшествия, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Планируется, что в скором времени решится вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому. Дома у него также был проведен обыск. Теперь устанавливается мотив преступления.