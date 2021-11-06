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Под покровом ночи рабочие снесли здание XIX века в Екатеринбурге

6 ноября 2021, 10:31
Фото: 1MI
Рабочие снесли флигель усадьбы Поповичевых на Малышева, 38Б в уральской столице. Здание XIX века находилось в охранной зоне объекта культурного наследия «Дом контор».

Теперь активисты подготавливают заявление в правоохранительные органы. Они считают, что во время демонтажа здания были допущены грубые нарушения. Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. Он отметил, что снос начал производиться после 23.00, а это является нарушением. Также не соблюдались необходимые меры безопасности.

После того, как общественники вмешались, работы решили приостановить, однако позже здание все же оказалось снесено полностью. По словам Букина, проведение работ в охранной зоне влечет ряд ограничений.

Домик, в принципе, был защищен от сноса расположением в границах охранной зоны — самой строгой зоны,отметил активист.

Напомним, 4 ноября стало известно, что в Екатеринбурге начались поиски подрядчика для сноса аэропорта Уктус, расположенного на улице Белинского, 246.

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