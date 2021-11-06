Под покровом ночи рабочие снесли здание XIX века в Екатеринбурге

Теперь активисты подготавливают заявление в правоохранительные органы. Они считают, что во время демонтажа здания были допущены грубые нарушения. Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. Он отметил, что снос начал производиться после 23.00, а это является нарушением. Также не соблюдались необходимые меры безопасности.