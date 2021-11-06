Пьяные подростки-клептоманы и географический диктант: жизнь малых городов на Урале

Наверное, так посчитали осужденные женщины краснотурьинской колонии № 16 и освоили новую прическу для предстоящего конкурса. Это и способ отвлечься от повседневности тюремных будней, и вновь почувствовать себя женщиной, рассказали в колонии. Кстати, женщины здесь и без конкурсов не сидят без дела: только с начала текущего года они произвели продукции почти на 45 миллионов рублей.