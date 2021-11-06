Тагильская спортсменка завоевала второе «золото» на чемпионате Европы по плаванию

1500 метров тагильчанка проплыла за 15 минут 18,30 секунды. Финишировав, девушка не сдержала слез. Ей не хватила 0,29 для того, чтобы побить мировой рекорд. На странице Анастасии в Instagram ее активно поздравляют подписчики и желают не расстраиваться из-за результата.