Таинственно исчезнувшего на автомобиле уральца ищут полицейские в Екатеринбурге

31-летний уралец, работающий в такси на своей «КИА», ушел из дома вечером 3 ноября и больше о его месте нахождения ничего не известно, сообщает E1 со ссылкой на родственников пропавшего.
Машины тоже нет, где обычно парковал. Мы не можем даже представить, что могло случиться. Плохого ничего не рассказывал,сообщила изданию сестра мужчины.
На теле мужчины имеются несколько приметных татуировок, всех, кто знает о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию.
Напомним, странное исчезновение жителя Челябинска в ИВС Екатеринбурга произошло пару месяцев назад. Молодой человек приехал на заработки в столицу Урал, вроде как попадал в ИВС, несколько раз звонил матери. Спустя несколько недель он окончательно пропал, его поисками с сентября 2021 года занимают волонтеры-поисковики и полицейские.