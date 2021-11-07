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Обман блокадницы, пьяный подполковник и другие происшествия Свердловской области

7 ноября 2021, 16:39
Фото: 1Mediainvest.ru
Погибший на нефтебазе, пьяный полицейский за рулем и биткоины на 4 миллиона рублей — рассказываем о происшествиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за последние сутки.

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С такими словами обратилась в редакцию TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила после гибели своего гражданского супруга. Антон Сухарев, работавший в «Газпром нефти», во время движения на погрузчике лишился головы — мужчина вышел отработать вторую смену подряд, выполнял не предусмотренные должностной инструкцией обязанности по просьбе руководства. Сожительница погибшего уверяет, что руководство попытается «замять» инцидент. На запрос редакции в «Газпром нефти» ответили, что мужчина погиб в результате несоблюдения правил безопасности. Каждый раз выходя на работу в чужую смену помните, что подработка — это дело добровольное, прибыльное, но рисковое.

Оторвало голову: мужчина погиб на новом терминале «Газпром нефть» в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле подполковника из службы участковых уполномоченных ОП № 16 задержали за пьяную езду. Силовик был на выходном, ему всего год оставался до пенсии — однако, за данный проступок его могут уволить из системы МВД.

Пьяный подполковник тагильской полиции задержан за рулем своего автомобиля
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Еще один силовик стал жертвой неадекватного водителя — управлявшего иномаркой стажера ГИБДД Первоуральска обстреляли из травмата за стиль вождения. Полицейский серьезных травм не получил, но на стрелка завели уголовное дело за «хулиганку».

Разъяренный водитель иномарки выстрелил из «травмата» в стажера ГИБДД в Первоуральске
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Миллионы в биткоины или для помощи пострадавшей племяннице

В Верхней Салде желающие разбогатеть на криптовалюте местные жители «подарили» мошенникам в общей сложности 4 миллиона рублей. 46-летняя женщина по указанию брокера взяла в кредит 2,8 миллиона рублей — после этого салдинка на всю сумму купила криптовалюту в одном из онлайн-приложений, однако сообщила брокеру код доступа к сайту. В итоге вся сумма «ушла» на «левые» счета. Аналогичную схему мошенники провернули с 48-летним салдинцем — банк одобрил мужчине в кредит только 1,1 миллиона рублей. Мошенников разыскивает полиция.

В Екатеринбурге злоумышленники поживились за счет блокадницы — пенсионерка, которая умеет пользоваться гаджетами и следит за новостной повесткой, поверила голосу на том конце провода и перевела 1,2 миллиона рублей мошенникам. По словам племянницы пенсионерки, звонившие говорили от имени родственницы, а когда бабушка усомнилась в личности звонившей женщины, злоумышленница списала на стресс и волнение изменения в голосе.

На 1,2 миллиона рублей обокрала блокадницу лже-племянница в Екатеринбурге
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Занесло или не справился с управлением

На трассе Ивдель — ХМАО произошло ДТП с участием двух иномарок — «Toyota Land Cruiser» и «Chery Exeed». Спасателям пришлось оказывать помощь пострадавшему. По информации местных пабликов (городского округа Пелым) внедорожник занесло, в итоге водитель не справился с управлением.

В Нижнем Тагиле похоронили девушку, погибшую в результате аварии на Черноисточинском шоссе 4 ноября. В настоящий момент местное ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего — почему автомобиль вынесло в крайнюю правую полосу и выкинуло на обочину.

Погибшая в ДТП на Гальянке 17-летняя пассажирка похоронена в Нижнем Тагиле
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Без крова остались еще две уральские семьи

Рано утром сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратов в Качканарском городском округе. С огнем боролись две единицы спецтехники и 6 пожарных.

В селе Коменки под Богдановичем семья лишилась надворных построек и части жилого дома на площади 49 квадратных метров.

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