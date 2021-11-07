Обман блокадницы, пьяный подполковник и другие происшествия Свердловской области

С такими словами обратилась в редакцию TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила после гибели своего гражданского супруга. Антон Сухарев, работавший в «Газпром нефти», во время движения на погрузчике лишился головы — мужчина вышел отработать вторую смену подряд, выполнял не предусмотренные должностной инструкцией обязанности по просьбе руководства. Сожительница погибшего уверяет, что руководство попытается «замять» инцидент. На запрос редакции в «Газпром нефти» ответили, что мужчина погиб в результате несоблюдения правил безопасности. Каждый раз выходя на работу в чужую смену помните, что подработка — это дело добровольное, прибыльное, но рисковое.