Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом побит в Свердловской области

Заболевание на 7 ноября подтвердилось у еще 737 свердловчан
Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Екатеринбурге стабильно выше, чем в других городах региона — прирост за последние сутки составил 170 человек. За все время пандемии общее число заболевших составляет почти 162,5 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 39,1 тысячи человек. Суммарное количество заболевших коронавирусом составляет на 7 ноября 8 миллионов 796 тысячи россиян.
Состояние 950 госпитализированных уральцев оценивается как тяжелое, 606 из них находятся в реанимациях, в том числе 508 — подключены к аппаратам ИВЛ.
27 свердловчан с подтвержденным коронавирусом скончались
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 677 случаев. Коронавирус за сутки унес жизни 1179 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли 246,8 тысячи Человек.
518 свердловчан выписали по выздоровлению
Общее количество излечившихся от инфекции свердловчан составляет 145,5 тысячи человек. В России на 7 ноября из стационаров выписались еще 26,8 тысячи больных. Общее количество россиян, выписанных с больничного листа по выздоровлению, составляет 7 миллионов 562 тысячи человек.
По официальной статистике, больше 60 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины. Таким образом коллективный иммунитет сформирован у 48% жителей страны.