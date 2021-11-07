Ограничения по коронавирусу в Свердловской области сохранятся и после выходных

Неделя нерабочих дней закончилась — продлять дни отдыха в Свердловской области власти не будут. Однако, введенные с октября ограничения будут действовать и дальше.
QR-код или справка о первой вакцинации
Свердловчане, желающие посетить ТЦ, рестораны, финтес-клубы, кафе, музеи, кинотеатры и другие общественные места, по-прежнему будут обязаны предъявить на входе соответствующие документы. Пропуском в вышеперечисленные учреждения станут QR-код или справка о первой вакцинации. Помимо этого, все желающие должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Подросткам же без сопровождения взрослых вход в ТЦ будет закрыт.
Дистант, начальная школа и садики
Ученики начальной школы (с 1 по 4 классы) продолжат обучение в очной форме. Среди нововведений по организации процесса обучения таких школьников — только форма проведения занятий по физкультуре. Роспотребнадзор рекомендовал уроки физического воспитания проводить на улице с учетом погодных условий, рассказали TagilCity.ru учителя одной из школ Нижнего Тагила. Старшеклассники и среднее звено будут учиться дистанционно.
В детских садах группы откроют свои двери малышам в обычном режиме — в группах по-прежнему будут проводиться регулярные проветривания, игрушки будут мыть ежедневно, а прогулки — по необходимости.
Вузы будут решать сами
Высшие учебные заведения смогут выбирать форму обучения самостоятельно - например, медуниверситет в Екатеринбурге будет проводить занятия дистанционно. Филиал вуза на базе медколледжа в Нижнем Тагиле также продолжить обучение студентов удаленно. В УрФУ занятия будут проводиться в очной форме.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растет с каждым днем.