Ограничения по коронавирусу в Свердловской области сохранятся и после выходных

Свердловчане, желающие посетить ТЦ, рестораны, финтес-клубы, кафе, музеи, кинотеатры и другие общественные места, по-прежнему будут обязаны предъявить на входе соответствующие документы. Пропуском в вышеперечисленные учреждения станут QR-код или справка о первой вакцинации. Помимо этого, все желающие должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Подросткам же без сопровождения взрослых вход в ТЦ будет закрыт.