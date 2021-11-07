TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ограничения по коронавирусу в Свердловской области сохранятся и после выходных

7 ноября 2021, 08:40
Фото: 1Mediainvest.ru
С 8 ноября ограничения, которые были введены в Свердловской области неделю назад из-за роста заболеваемости коронавирусом, сохранятся. Помимо этого, будет еще ряд нововведений.

Неделя нерабочих дней закончилась — продлять дни отдыха в Свердловской области власти не будут. Однако, введенные с октября ограничения будут действовать и дальше.

QR-код или справка о первой вакцинации

Свердловчане, желающие посетить ТЦ, рестораны, финтес-клубы, кафе, музеи, кинотеатры и другие общественные места, по-прежнему будут обязаны предъявить на входе соответствующие документы. Пропуском в вышеперечисленные учреждения станут QR-код или справка о первой вакцинации. Помимо этого, все желающие должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Подросткам же без сопровождения взрослых вход в ТЦ будет закрыт.

Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Дистант, начальная школа и садики

Ученики начальной школы (с 1 по 4 классы) продолжат обучение в очной форме. Среди нововведений по организации процесса обучения таких школьников — только форма проведения занятий по физкультуре. Роспотребнадзор рекомендовал уроки физического воспитания проводить на улице с учетом погодных условий, рассказали TagilCity.ru учителя одной из школ Нижнего Тагила. Старшеклассники и среднее звено будут учиться дистанционно.

В детских садах группы откроют свои двери малышам в обычном режиме — в группах по-прежнему будут проводиться регулярные проветривания, игрушки будут мыть ежедневно, а прогулки — по необходимости.

На дистант из-за коронавируса будут отправлены школьники Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Вузы будут решать сами

Высшие учебные заведения смогут выбирать форму обучения самостоятельно - например, медуниверситет в Екатеринбурге будет проводить занятия дистанционно. Филиал вуза на базе медколледжа в Нижнем Тагиле также продолжить обучение студентов удаленно. В УрФУ занятия будут проводиться в очной форме.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растет с каждым днем.

На дистант до конца года из-за коронавируса переводится УрФУ в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем ТагилеФейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области
#Ограничения#Дистант#Вакцинопрофилактика#Вакцина#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25