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Уточки и «оборотень в погонах»: жизнь свердловской провинции за последние сутки

7 ноября 2021, 14:42
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

Уточки уехали на зимние «квартиры» в Салде

Пока «прошаренные» россияне проходят в ТРЦ по кодам от йогуртов и шоколадок, в Салде переместили уточек на зимние «квартиры». Речь идет о диких утках, живущих в местном парке имени Юрий Гагарина. Специалисты без труда приманили и выловили всех пернатых, теперь зиму они проведут в теплых условиях «Дальнего хутора». С весны они снова будут радовать салдинцев в парке Гагарина.

Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

Паралимпийский чемпион встретился с юными волейболистками в Кушве

Серебряный призер паралимпийских игр в Токио2020 по волейболу сидя Анатолий Крупин встретился с юными волейболистками и нынешними чемпионками Свердловской области в Кушве. Анатолий рассказал о составе сборной России, тренировках, чемпионатах и главное — о серебряной медали недавней паралимпиады в столице Японии. Безусловно, такие встречи серьезно мотивируют хоть и юных, но уже талантливых спортсменов на дальнейшие победы и достижения!

«Государство нас кинуло» или работа в переписи населения-2021

Одна из активисток, занимавшаяся переписью населения в Североуральске, рассказала недавно, что «работодатель (в лице правительства Свердловской области) недоволен качеством проведенных работ, оплаты за уже «переписанных» людей не будет. Якобы всем переписчикам с ее участка предложили сдать выданные гаджеты и форму. Женщина говорит о минимальном количестве людей, которых каждый переписчик должен был обработать к 8 ноября — 300 человек на каждого. Лично она успела переписать только 264 уральца, это якобы плохой показатель, не заслуживающий оплаты.

Фото: подписчики группы "Типичный Североуральск" ВКонтакте

Погоны бизнесу не помеха

Так посчитал полицейский из Асбеста, которого скоро будут судить за сокрытие фактов кражи имущества с железнодорожных станций в Свердловской области. Правоохранитель не просто скрывал факты краж, но и сам поставлял за деньги ворам информацию о работе своих коллег. Эта информация и помогала злоумышленникам пару лет воровать металл со станции Шарташ и Екатеринбург — Пассажирский. Кстати, воровство с таких значимых и стратегических объектов как железная дорога может привести к серьезным трагедиям и многочисленным жертвам.

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