Уточки и «оборотень в погонах»: жизнь свердловской провинции за последние сутки

Уточки уехали на зимние «квартиры» в Салде
Пока «прошаренные» россияне проходят в ТРЦ по кодам от йогуртов и шоколадок, в Салде переместили уточек на зимние «квартиры». Речь идет о диких утках, живущих в местном парке имени Юрий Гагарина. Специалисты без труда приманили и выловили всех пернатых, теперь зиму они проведут в теплых условиях «Дальнего хутора». С весны они снова будут радовать салдинцев в парке Гагарина.
Паралимпийский чемпион встретился с юными волейболистками в Кушве
Серебряный призер паралимпийских игр в Токио2020 по волейболу сидя Анатолий Крупин встретился с юными волейболистками и нынешними чемпионками Свердловской области в Кушве. Анатолий рассказал о составе сборной России, тренировках, чемпионатах и главное — о серебряной медали недавней паралимпиады в столице Японии. Безусловно, такие встречи серьезно мотивируют хоть и юных, но уже талантливых спортсменов на дальнейшие победы и достижения!
«Государство нас кинуло» или работа в переписи населения-2021
Одна из активисток, занимавшаяся переписью населения в Североуральске, рассказала недавно, что «работодатель (в лице правительства Свердловской области) недоволен качеством проведенных работ, оплаты за уже «переписанных» людей не будет. Якобы всем переписчикам с ее участка предложили сдать выданные гаджеты и форму. Женщина говорит о минимальном количестве людей, которых каждый переписчик должен был обработать к 8 ноября — 300 человек на каждого. Лично она успела переписать только 264 уральца, это якобы плохой показатель, не заслуживающий оплаты.
Погоны бизнесу не помеха
Так посчитал полицейский из Асбеста, которого скоро будут судить за сокрытие фактов кражи имущества с железнодорожных станций в Свердловской области. Правоохранитель не просто скрывал факты краж, но и сам поставлял за деньги ворам информацию о работе своих коллег. Эта информация и помогала злоумышленникам пару лет воровать металл со станции Шарташ и Екатеринбург — Пассажирский. Кстати, воровство с таких значимых и стратегических объектов как железная дорога может привести к серьезным трагедиям и многочисленным жертвам.