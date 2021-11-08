Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО приблизилась к 60 млрд рублей

Михаил Задорнов подчеркнул, что банк «Открытие» наращивает объемы бизнеса, а также долю рынка во всех основных сегментах. К примеру, кредитный портфель группы с начала 2021 года увеличился на 18%. Случилось так за счет роста розничного кредитного портфеля на 30%, а также займов мелким и средним предпринимателям на 23%.