Гараж с автомобилем и частный дом сгорели за праздничные выходные в Нижнем Тагиле

6 ноября рано утром сгорел частный дом и надворные постройки в коллективном саду «Домостроитель». Соседи сообщили огнеборцам, что дом является бесхозным, так как его владельцы несколько лет назад умерли. Однако в доме часто бывали неизвестные. Дознаватели выясняют причины возгорания.