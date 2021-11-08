Гараж с автомобилем и частный дом сгорели за праздничные выходные в Нижнем Тагиле

Первый пожар произошел 5 ноября на улице Круговая в частном гараже в Нижнем Тагиле. Площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров, сообщает Отдел надзорной деятельности.
В результате возгорания полностью сгорел отечественный автомобиль «ВАЗ» и имущество гаража. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.
6 ноября рано утром сгорел частный дом и надворные постройки в коллективном саду «Домостроитель». Соседи сообщили огнеборцам, что дом является бесхозным, так как его владельцы несколько лет назад умерли. Однако в доме часто бывали неизвестные. Дознаватели выясняют причины возгорания.
Напомним, в обед 6 ноября прогремел мощный взрыв в Солнечном в Екатеринбурге. Взорвалось газовое оборудование в одном из помещений корпорации «Маяк». Никто из рабочих не пострадал, дым от пожара был виден практически во всех районах уральской столицы.