Миллион за смерть женщины требуют родные с больницы Каменска-Уральского

Напомним, недавно жительница Свердловской области, заболевшая коронавирусом, обвинила врачей Нижней Туры в неоказании ей помощи вовремя. Больная с высокой температурой несколько дней самостоятельно ездила по больницам и поликлиникам города, ее тест на COVID-19 так и не прищел из лаборатории. В оперштабе региона опровергли эту информацию.