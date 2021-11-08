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Ограбивший пенсионерку под угрозами пыток мужчина осужден в Каменске-Уральском

8 ноября 2021, 06:42
Фото: 1МI
За ограбление пожилой женщины под угрозой пыток осужден местный житель в Каменске-Уральском.

Преступление произошло в середине апреля текущего года, когда нетрезвый житель Каменска-Уральского ворвался в квартиру пенсионерки и ограбил ее, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Находясь в подъезде дома на улице Жуковского, 4 постучал в первую попавшуюся дверь. Ему открыла ранее незнакомая 67-летняя пенсионерка. Дубровских вошел в квартиру, запер за собой дверь на замок. Вооружившись на кухне ножом, угрожая пытками, потребовал деньги и сережки. Испуганная женщина отдала ему 18,6 тыс. рублей и серьги, стоимостью 4 тыс. рублей,рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии строгого режима и взыскал с него 18,6 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей.

Напомним, правоохранители в Москве задержали банду вымогателей, которые похитили в столице своего земляка-уральца. Преступники под пытками вымогали у жертвы 6 миллионов рублей.

Трое уральцев похитили земляка-бармена в Москве и требовали с него 6 миллионов
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#Угрозы#Грабеж#Пенсионерка#Обвинительный приговор#Каменск-Уральский#Происшествия
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