Олег Меньшиков отпраздновал свое 61-летие

Затем актер много снимался в кино. В период с 1995 по 1999 годы Олег Меньшиков получил три государственные премии за игру в фильмах «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник» и «Сибирский цирюльник». В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. А в 2012 году Меньшиков занял должность художественного руководителя Московского драматического театра им. Ермоловой, где проработал до августа 2021 года.