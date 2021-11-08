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Почти две тысячи протоколов за нарушение эпидбезопасности составлено на Среднем Урале

8 ноября 2021, 16:42
Фото: 1MI
Контрольные группы за время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября составили 1,9 тысячи протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм по коронавирусу на территории Среднего Урала.

Протоколы составлялись на граждан, которые не соблюдали масочный режим и не показывали QR-коды в необходимых для этого местах. В указанный период группы проверили 21,8 тысячи объектов торговли, в том числе розничные магазины и предприятия сферы услуг, а также торговые центры, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что также соблюдение требований проверялось в 4,7 тысячи единицах общественного транспорта. Всего было проведено 24 тысячи профилактических бесед.

Напомним, за нерабочие дни в Нижнем Тагиле было составлено 133 протокола за нарушение антикоронавирусных мер. В зону проверки попали 855 объектов.

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#Протокол#Урал#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
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