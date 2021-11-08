Погибший милиционер и герой-спасатель: жизнь уральской провинции за последние сутки

Сегодня в России отмечают День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних. Борис Антропов — старший оперуполномоченный уголовного розыска из Асбеста погиб при исполнении своего служебного долга еще в далеком 1986 году. Офицер преследовал вооруженного убийцу в тайге на севере Свердловской области. К сожалению, в тот день майор оказался один на один с преступником: два бандитских выстрела из ружья оборвали жизнь опера. Но и выстрел Антропова не дал убийце шанса на удачный исход — с ранением он был задержан милицией.