Приемная мать сбежавшей девочки заявила о готовности сдать ее в детдом Екатеринбурга

Игорю Морокову с помощью Министерства соцзащиты удалось договориться с администрацией детского дома, в котором девочка жила, и куда очень просится в настоящее время. Наталья Крылова посетила семью, взявшую ребенка вместе с сестрами. Приемная мать назвала девочку «двуличной» и сообщила, что уже собрала ее вещи.