ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 под 3%

С начала пандемии ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, в 2020 году заняв второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей.*Кредитование осуществляется по программе «Без бумаг 3.0» в рамках Постановления Правительства 279-ПП для клиентов, одновременно являющихся ЮЛ или ИП; ранее заключивших договор в рамках 696-пп (с учётом наличия данной информации на информационном блокчейн-сервисе ФНС, вне зависимости от банка-кредитора) или зарегистрирован после 01.07.2020 г. на следующих условиях: