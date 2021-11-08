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Родители учеников заявили о нарушении закона из-за дистанта в школах в Екатеринбурге

8 ноября 2021, 07:44
Фото: 1МI
Порядка 30 родителей учащихся с 5 по 11 классы школ Екатеринбурга возмутились введением дистанта для их детей. Дистанционное обучение для школьников ввели в Свердловской области на ближайшую неделю до 13 ноября.

Инициативная родительская группа из 30 человек собралась у входа в мэрию в Екатеринбурге с требованием отменить незаконный, по их мнению, дистант, введенный в школах Свердловской области, сообщает E1.

Родители собирают подписи под запросом в департамент образования области с требованием разъяснить законность перевода детей с 5 классов и старше на дистанционную форму обучения еще на ближайшую неделю.

Начальник департамента образования Константин Шевченко вышел к собравшимся и пообещал организовать прием активистов. Он также рекомендует школам в индивидуальном порядке рассмотреть возможность организации смешанного обучения: вывести часть детей с дистанта на очное обучение.

Напомним, родители школьников в Екатеринбурге возмущены введением дистанта для своих детей. Активисты настаивают на незаконности этой меры со стороны свердловских властей и требуют обоснования данного решения.

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