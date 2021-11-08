Сбой QR-кодов и проверка СК после шоу на ТВ. Итоги дня в Свердловской области

Из-за массового программного сбоя на сайте Госуслуг жители России, в том числе и Свердловской области, оказались в просроченными QR-кодами. Многие из них не могли попасть в «чистые зоны», так как их не пропускали охранники. А ведь введенные на время локдауна дополнительные ограничения так и не сняли, то есть без кодов не пройти в торговые центры и рестораны. В региональном оперштабе заявили, что при проверке будут соблюдать все такие же правила, исходя из срока действия кода в течение года. Через несколько часов сбой был устранен.