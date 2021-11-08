Смерть рабочего, ДТП с полицейским и отлов школьников — сводка свежих ЧП на Урале

Пьяный лихач на «Шкоде» врезался в крыльцо столовой № 3 в Екатеринбурге, из которой за несколько минут до происшествия вышли дети. По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог и пару слов связать, а его иномарка застряла на крыльце. Позднее свердловчанин пояснил, что накануне поругался со своей благоверной, принял «на грудь» и поехал кататься. Машину отправили на штрафстоянку, а виновника ДТП отвезли в отдел.