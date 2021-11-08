TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смертельные выстрелы: житель Ачита случайно застрелил друга вместе с лосем на охоте

8 ноября 2021, 10:30
Фото: 1МI
35-летний мужчина застрелил на охоте своего друга, целясь в загнанного ими ранее лося в Свердловской области. Пострадавший скончался на месте.

ЧП на охоте произошло 20 октября текущего года. Двое друзей охотились на лося, стреляя в которого один случайно застрелил второго, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Убийство произведено из охотничьего карабина «Тигр», уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по неосторожности». Мужчине грозит до 2 лет колонии.

Разрешения на охоту у товарищей было. Мужчины выследили и загнали лося. Когда животное появилось на линии огня, то прогремели выстрелы. Ликование было недолгим. Один из охотников не отзывался. Его нашли недалеко от убитого животного,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что к трагедии привела неопытность охотников и пренебрежение техникой безопасности.

Напомним, в августе текущего года предприниматель из Верхней Пышмы случайно застрелил товарища на охоте. Мужчина целился в дикую утку, но попал в шею знакомого, пострадавший скончался на месте. Виновнику грозит 2 года за убийство по неосторожности.

Бизнесмен случайно застрелил своего товарища на охоте в Верхней Пышме
Узнать подробнее

Материалы по теме
Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль БастрыкинНа Фарерах в результате массовой охоты убили 1,4 тысячи дельфинов
#Свердловская область#Смерть по неосторожности#Лось#Охотник#Ачит#Убийство#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25