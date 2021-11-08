Смертельные выстрелы: житель Ачита случайно застрелил друга вместе с лосем на охоте

Разрешения на охоту у товарищей было. Мужчины выследили и загнали лося. Когда животное появилось на линии огня, то прогремели выстрелы. Ликование было недолгим. Один из охотников не отзывался. Его нашли недалеко от убитого животного,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.