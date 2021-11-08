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Снос зданий на территории бывшей военной части на Фрунзе начат в Нижнем Тагиле

8 ноября 2021, 11:56
Фото: TagilCity.ru
Техника начала работать на территории бывшей военной части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле, экскаваторы сносят здания.

Несколько экскаваторов работают на территории около одного из зданий, ломают его. Грохот стоит по всему двору. Давно пора снести эти заброшки, там вечно дети лазают и бомжи ночуют,рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница.

Фото: TagilCity.ru

В управлении городским хозяйством Нижнего Тагила подтвердили, что начался снос зданий бывшей воинской части.

Администрация города работает с компанией ООО «Омега», снос будет осуществляться поэтапно, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Напомним, бывший военный городок на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле был передан в собственность муниципалитета. После того, как за ДК «Юбилейный» при реконструкции парка нашли останки, предположительно принадлежащие Демидовым, бывший губернатор региона Эдуард Россель предложил построить на месте военной части храм наподобие снесенной Выйско-Никольской церкви.

Церковь появится на месте воинской части рядом с захоронением Демидовых в Тагиле
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#Улица фрунзе#Администрация Нижнего Тагила#Военные#Снос#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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