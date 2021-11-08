Тагильская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса в Москве

Напомним, 7 талантливых уроженцев Нижнего Тагила могут представить сборную России по нескольким видам спорта на предстоящей в феврале зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Китае. Среди них — звезда мирового хоккея Павел Дацюк и победительница международного турнира по фигурному катанию в Венгрии 15-летняя Майя Хромых.