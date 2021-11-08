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Тагильская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса в Москве

8 ноября 2021, 13:00
Фото: 1МI
11-классница из Нижнего Тагила Лилия Чорномаз победила со своим проектом на XVIII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ».

Юная тагильчанка Лилия Чорномаз представила на конкурсе свой проект «Канатная дорога» и успешно его защитила в очном состязании с другими соперниками, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Национальная система «Интеграция» предлагает школьникам и студентам от 14 до 25 лет представлять свои научно-технические проекты, разработки или исследования для оценки проделанной работы экспертным жюри.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Ученица 11 класса школы № 24 Нижнего Тагила Лилия Чорномаз награждена дипломом за победу в конкурсе, а также Серебряным знаком отличия. К конкурсу школьницу подготовила учитель физики Марина Сивкова.

Напомним, 7 талантливых уроженцев Нижнего Тагила могут представить сборную России по нескольким видам спорта на предстоящей в феврале зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Китае. Среди них — звезда мирового хоккея Павел Дацюк и победительница международного турнира по фигурному катанию в Венгрии 15-летняя Майя Хромых.

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