Тагильская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса в Москве

Юная тагильчанка Лилия Чорномаз представила на конкурсе свой проект «Канатная дорога» и успешно его защитила в очном состязании с другими соперниками, сообщает управление образования Нижнего Тагила.
Национальная система «Интеграция» предлагает школьникам и студентам от 14 до 25 лет представлять свои научно-технические проекты, разработки или исследования для оценки проделанной работы экспертным жюри.
Ученица 11 класса школы № 24 Нижнего Тагила Лилия Чорномаз награждена дипломом за победу в конкурсе, а также Серебряным знаком отличия. К конкурсу школьницу подготовила учитель физики Марина Сивкова.
Напомним, 7 талантливых уроженцев Нижнего Тагила могут представить сборную России по нескольким видам спорта на предстоящей в феврале зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Китае. Среди них — звезда мирового хоккея Павел Дацюк и победительница международного турнира по фигурному катанию в Венгрии 15-летняя Майя Хромых.