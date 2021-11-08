TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вместо учебы — служба в армии и долг в 47 тысяч из-за ошибки уральского ВУЗа

8 ноября 2021, 06:25
Фото: 1МI
УрФУ в Екатеринбурге выдал студенту не ту справку и закрылся на карантин. Студенту пришлось отслужить в армии и теперь он должен ВУЗу 47 тысяч рублей.

Студент УрФУ из Серова был призван в армию всего за два дня по причине предоставления в военкомат справки не по той форме, что требовалась для получения законной отсрочки, сообщает Ура.ру.

В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию, рассказал изданию молодой человек.

Вернувшись из армии, он захотел восстановиться в ВУЗе, но выяснилось, что он задолжал 47 тысяч за семестр и был отчислен, пока служил. Восстановить его могут только после погашения всей задолженности, сказали молодому человеку в УрФУ.

По информации комитета-совета солдатских матерей РФ, такие случаи происходят регулярно. И даже если студент предоставил все требуемые по закону справки, его запросто могут призвать в армию: документы могут или не принять в военкомате, или потерять.

Напомним, студенты УрФУ до конца текущего года отправлены на дистант. Ограничения связаны с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среду студентов и преподавателей ВУЗа.

На дистант до конца года из-за коронавируса переводится УрФУ в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
40 студентов отравились в столовой техникума на УралеСтуденты-физкультурники без прививок будут отстранены от занятий в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Задолженность#Армия#УрФУ#Ошибка#Студент#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25