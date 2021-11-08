Вместо учебы — служба в армии и долг в 47 тысяч из-за ошибки уральского ВУЗа

В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию, рассказал изданию молодой человек.