Возможные жертвы лже-соцработников разыскиваются в Нижнем Тагиле

В декабре этого же года он ограбил 85-летную жительницу дома на улице Пархоменко. Мужчина представился соцработником и забрал 12 тысяч рублей. Он сделал это, пока отвлекал женщину беседами о ремонте. Другой жертвой в феврале 2021 года стала 92-летняя пожилая жительница Вагонки. Когда злоумышленник рассказывал о выплатах, в квартиру пришел второй мужчина. Он заявил, что в жилье нужно проверить вентиляцию. Когда подозреваемые ушли, пенсионерка поняла, что лишилась 160 тысяч рублей.