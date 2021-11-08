Возобновилось движение по мосту на Красноармейской в Нижнем Тагиле

Первые автомобили после 16 часов 8 ноября смогли проехать по открытой после реконструкции магистрали — мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле был закрыт на ремонт. Комиссия в составе специалистов службы заказчика, эксплуатирующей организации, строительной компании и управления городским хозяйством осмотрела мостовой переход. После того, как акт приемки был подписан, подрядчики убрали забор и строительный мусор, очистили переход от снега и вывезли барьеры, препятствующие проезду, рассказали в администрации Нижнего Тагила.