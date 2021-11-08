TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Временные QR-коды стали получать свердловчане после жалоб на Госуслугах

8 ноября 2021, 11:17
Фото: 1МI
Не всем свердловчанам, сделавшим прививки против коронавирусной инфекции, вовремя приходят QR-коды. После жалоб на портале Госуслуг, некоторые из них стали получать временные коды.

Срок действия таких временных QR-кодов составляет 14 дней, их получают те уральцы, что пожаловались на сайте Госуслуг, сообщает Ура.ру со ссылкой на пользователей.

Как законопослушный гражданин я сходила и поставила вакцину «Спутник Лайт», но почему-то никакого сертификата мне в личный кабинет не пришло. Написала жалобу по форме на сайте. В итоге получила временный код. Теперь переживаю, получу или нет постоянный код, сообщила изданию пользователь.

Официальной информации о временных QRкодах от оперштаба Свердловской области пока не поступало.

Напомним, 8 ноября текущего года на сайте Госуслуг случился массовый программный сбой. Многие жители России и Свердловской области в частности обнаружили, что их QR-коды просрочены. Ошибку устранили спустя несколько часов, все сроки действия кодов восстановлены.

Сроки действия QR-кодов россиян «обнулились» из-за сбоя на Госуслугах
Узнать подробнее

Материалы по теме
Сотни уральцев оказались с просроченными QR-кодами из-за обновления на Госуслугах
#Россия#Сбой#Свердловская область#QR-код#Госуслуги#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25