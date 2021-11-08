Временные QR-коды стали получать свердловчане после жалоб на Госуслугах

Как законопослушный гражданин я сходила и поставила вакцину «Спутник Лайт», но почему-то никакого сертификата мне в личный кабинет не пришло. Написала жалобу по форме на сайте. В итоге получила временный код. Теперь переживаю, получу или нет постоянный код, сообщила изданию пользователь.