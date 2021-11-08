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За неделю свыше 100 протоколов составлено на тагильчан за нарушение антиковидных мер

8 ноября 2021, 15:18
Фото: 1MI
За нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Нижнем Тагиле составлено 133 протокола за нарушение антикоронавирусных мер. В контролирующие группы входили сотрудники администрации и полиции.

Протоколы составлялись за несоблюдение масочного режима и отказ предъявить QR-код при входе в «свободные от коронавируса» зоны. В зону проверки попали 855 объектов. В это число входят 656 торговых точек и заведений общепита, 38 учреждений культуры, 15 спортивных объектов. Также проверялись 146 трамваев и маршруток, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

По словам представителей групп, что в большей части объектов был полностью реализован предписанный властями допуск по QR-кодам и при наличии масок.

Напомним, 8 ноября на сайте Госуслуг произошел массовый программный сбой. Многие жители России и Свердловской области в частности обнаружили, что их QR-коды просрочены. Спустя несколько часов ошибка была устранена, а все сроки действия кодов восстановлены.

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