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Антисептиком отравились шестеро подростков из приюта в Татарстане

9 ноября 2021, 10:56
Фото: 1MI
После отравления воспитанников приюта в Татарстане антисептиком возбуждено уголовное дело. Все дети были доставлены в Мамадышскую центральную районную больницу. У них диагностировано отравление средством местного применения.

Дело заведено по статье о выполнении работ, либо оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, пишут «Новые известия» со ссылкой на СК по республике.

Пострадавшими оказались две девочки и четыре мальчика 2004–2008 годов рождения. Они взяли флакон, в котором находился антисептик, на входе в приют. Они разбавили жидкость водой и выпили. На данный момент подростки остаются под наблюдением враче.

Следователи считают, что имело место отравление по причине ненадлежащего контроля за сохранностью средства со стороны администрации приюта.

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#Дети#Отравление#Больница#Новые известия#Происшествия
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