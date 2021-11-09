Беременная женщина скончалась после медпроцедуры в больнице Каменска-Уральского

Со слов соседки по палате, она ночью бегала к санитарке и говорила, что Анастасии становится все хуже, но та ей сказала: «доктора будить не буду». Утром врачи увидели на обходе состояние пациентки и только тогда засуетились, говорят родственники ЛУкашевич.