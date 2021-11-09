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Беременная женщина скончалась после медпроцедуры в больнице Каменска-Уральского

9 ноября 2021, 05:56
Фото: 1МI
35-летняя Анастасия Лукашевич внезапно скончалась после проведения медицинской процедуры несколько месяцев назад в больнице Каменска-Уральского.

Родственники полагают, что если бы врачи вовремя обратили внимание на жалобы женщины, то ее можно было бы спасти, сообщает E1 со ссылкой на близких скончавшейся свердловчанки.

Анастасия Лукашевич была беременна третьим ребенком, но врачи подозревали патологию плода. Женщине 1 марта 2021 года сделали кордоцентез — инвазивную процедуру, когда у плода берется анализ крови через пуповину.

Уже на следующий день после процедуры беременной женщине стало плохо, ее госпитализировали в больницу с температурой. Исследования показали, что плод мертв. В ночь случился выкидыш, у Лукашевич открылось сильное кровотечение.

Со слов соседки по палате, она ночью бегала к санитарке и говорила, что Анастасии становится все хуже, но та ей сказала: «доктора будить не буду». Утром врачи увидели на обходе состояние пациентки и только тогда засуетились, говорят родственники ЛУкашевич.

Из Центра медицины катастроф Екатеринбурга в Каменск-Уральский прилетел вертолет за больной, но было уже поздно, врачам не удалось спасти женщину. Теперь родственники хотят обращаться в суд, считая, что ночное промедление и неоказание медпомощи вовремя стали причинами смерти молодой свердловчанки.

Напомним, родные скончавшейся пожилой женщины, которую выписали из больницы в Каменске-Уральском с пневмонией, подали в суд на учреждение. Они полагают, что лечение оказывалось не на должном уровне, что косвенно уже подтвердила экспертиза ТФОМС.

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