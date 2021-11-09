Более 13 тысяч уральцев заболели COVID-19 в Нижнем Тагиле с начала пандемии

В Екатеринбурге уже заболели 64 373 человека, в Нижнем Тагиле это количество составило 13 018. В Первоуральске 7 996 уральцев, в Ревде 5 659, и 4 239 человек заболели COVID-19 в Реже. За последние сутки с 7 по 8 ноября в Нижнем тагиле официально подтверждены еще 104 случая заболевания.