«Коронованный Лис» и творческая победа: жизнь уральской провинции за прошедшие сутки

«Коронация» — тут от модного нынче слова «коронавирус». Итак, местный авторитет-смотрящий за Верхней Салдой по кличке Лис (в миру Владимир Кузнецов) не прибыл на очередное заседание суда, сославшись на актуальный сегодня коронавирус. Авторитета обвиняют по не менее хайповой теперь статье УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и в «17 мелочах» — именно столько эпизодов мошенничеств с недвижимостью насчитали следователи. Как пошутил адвокат Лиса в связи с коронавирусом — «мой подзащитный из-за коронавируса теперь официально коронован». Похвальная самоирония.