Корпорация МСП запустила сервис коммуникации малого бизнеса с органами власти

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что проверку будет проходить каждое сообщение, оставленное через сервис. Срок проверки будет занимать не более 15 рабочих дней. По его словам, в решении вопросов будут также участвовать представители профильных ведомств, региональные власти, сотрудники контролирующих организаций. Он подчеркнул, что отдельное внимание будет уделено инфраструктуре поддержки и МФО. Исаевич назвал основной задачей создание механизмов и выработку стандартов оказания услуг и помощи бизнесу.