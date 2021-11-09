Обвиняемый в захоронении заживо за 500 рублей уралец частично признал вину

Он также утверждает, что не похищал Кирилла и не возил в лес в багажнике. Мужчина сам, по словам обвиняемого, поехал с ними. Кроме того, Асерхлицын был уверен, что Кирилл сам доберется до дома. Также обвиняемый рассказал, что лопата и машина не принадлежат ему, а все удары были спонтанными. Не согласился он и с гражданским иском.