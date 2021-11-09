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Почти 730 человек заболели за последние сутки COVID-19 в Свердловской области

9 ноября 2021, 10:03
Фото: 1МI
За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Свердловской области заболели за сутки еще 729 уральцев.

Общее число инфицированных COVID-19 жителей Свердловской области с начала пандемии достигло 163 940 человек, сообщает региональный оперштаб.

По выздоровлению из ковидных госпиталей региона за все время выписано 146 565 пациентов. За последние сутки с 8 по 9 ноября выписано 504 человека. В больницах Свердловской области продолжают лечение 9,6 тысячи уральцев.

В России за этот же период по выздоровлению выписались 32 036 человек, с начала пандемии в стране вылечилось уже 7 619 596 россиян. Всего в стране с начала пандемии коронавируса заболели 8 873 655 человек.

Еще 29 жителей Урала скончались за сутки от COVID-19

С начала пандемии в Свердловской области умерло уже 7 734 уральца. В России этот показатель составил на 9 ноября 249 215 человек. На данный момент 1 991 117 россиян продолжают лечение в госпиталях страны.

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#Россия#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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