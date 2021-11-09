Подорожание овощей и введение бумажных QR-кодов. Итоги дня в Свердловской области

Власти региона заявили, что пока не собираются вводить QR-коды в общественном транспорте. Возникает вопрос: как вообще можно будет осуществить такие ограничения? Проверять каждого пассажира? Также на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков сказал, что QR-коды и другие ограничения будут отменены в регионе только в случае существенного снижения заболеваемости COVID-19.
Между тем, выдавать бумажные QR-коды вакцинированным людям поручил полпред УрФО Владимир Якушев, так как не все, особенно пенсионеры, зарегистрированы на сайте Госуслуг и имеют смартфоны. Правильное решение, вам не кажется?
Почти 9 миллиардов рублей смогли в 2021 году дополнительно привлечь власти Свердловской области в бюджет региона, в том числе и за счет Нижнего Тагила. В этом году бюджет региона составляет более 278 миллиардов рублей, при этом дефицит — более 40,5 миллиардов.
Администрация Нижнего Тагила тоже заботится о бюджете города. Публичные слушания по вопросу бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов состоятся 26 ноября. Предложения и рекомендации участников принимаются с 15 до 22 ноября в администрации города. Ранее рост бюджета Нижнего Тагила назвал одним из достижений на мэр города Владислав Пинаев на своем посту.
«Зеленую волну» обещают сделать для автомобилистов по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле. 26 новых светофоров будут установлены на улицах Красногвардейская, Южный подъезд, Фестивальная и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду. В 2020 году «зеленая волна» была организована в центре Нижнего Тагила, однако водители в соцсетях жалуются на «тупую» систему и пишут, что им все равно приходится стоять на перекрестках по 1,5 минуты.
Летний урожай овощей собран, однако цена на капусту в сентябре почему-то поднялась на 69% по сравнению с 2020 годом. Рост цен на овощи побил остальные продукты из перечня социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Значительно подорожали картофель, морковь и лук. Цены выросли почти на всю продуктовую корзину: молоко, яйца, курицу, муку. В регионе подешевели лишь соль, пшено и яблоки. То есть для сохранения семейного бюджета можно варить несладкую подсоленную пшенную кашу с яблоками.