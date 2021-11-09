Подорожание овощей и введение бумажных QR-кодов. Итоги дня в Свердловской области

«Зеленую волну» обещают сделать для автомобилистов по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле. 26 новых светофоров будут установлены на улицах Красногвардейская, Южный подъезд, Фестивальная и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду. В 2020 году «зеленая волна» была организована в центре Нижнего Тагила, однако водители в соцсетях жалуются на «тупую» систему и пишут, что им все равно приходится стоять на перекрестках по 1,5 минуты.